Drażni Cię wygląd Twojej małej kuchni? Czas na zmianę!

Minimalizm to nie tylko styl aranżacji wnętrz, minimalizm to także sposób na życie! Chcąc pokrótce scharakteryzować tę surową koncepcję stylizacji wnętrz, można powiedzieć, że ogranicza się głównie do jasnej, delikatnej kolorystyki. Pomieszczenia zazwyczaj pozbawione są wielu ozdób, akcesoriów czy dodatków. Wszystko co zbędne, co może wnieść chaos i nieład do wnętrza, jest umiejętnie pochowane. Ten styl ma też swoje plusy. Co prawda nie prezentuje się wyjątkowo przytulnie, aczkolwiek dzięki temu, że w pomieszczeniu panuje porządek, my zyskujemy dodatkową przestrzeń do pracy. W życiu każdej kuchni olbrzymią rolę można przypisać powierzchniom roboczym, czyli blatom. W minimalistycznej koncepcji blaty są zazwyczaj puste, pozbawione bezużytecznych akcesoriów, sprzętów. Zatem, jeżeli w Waszej małej kuchni drażni Was brak wolnego miejsca i wygodnej przestrzeni do pracy, polecamy Wam zastanowić się nad ponadczasowym minimalizmem.