Stwórz ogród, który przyczynia się do ekosystemu

Ekologia powoli opanowuje różne dziedziny życia – i bardzo dobrze. Moda na nią jest niezwykle pożyteczna i dobroczynna. Na co dzień zastanawiamy się co zrobić aby żyć jak najbardziej w zgodzie z naturą a swoją obecnością na świecie nie szkodzić przyrodzie wokoło. Segregujemy śmieci, oddajemy makulaturę, baterie, żarówki do specjalnych pojemników, oszczędzamy wodę i energię. Czemu nie pójść o krok dalej i nie spróbować stworzyć swojego własnego ekologicznego ogródka, który przyczyni się do ekosystemu i będzie przydatny zwierzętom, ptakom i owadom? To wcale nie jest takie trudne. Musicie jedynie przestrzegać kilku zasad. W pierwszej kolejności należy zrezygnować ze sztucznych nawozów i wszelkiej szkodliwej chemii. Równie ważne jest kreowanie odpowiedniego środowiska stanowiącego atrakcyjny teren dla zwierząt. Zobaczcie jak to zrobić – Homify przychodzi z pomocą właśnie teraz w pierwszych dniach wiosny gdyż jest to idealny czas na planowanie zmian w ogrodzie!