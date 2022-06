Jak pozbyć się przydomowego śmietnika z zasięgu wzroku?

Jeśli uprzednio prezentowane pomysły na ukrycie śmieci wydały Wam się zbyt czasochłonne lub zbyt drogie to mamy dla Was rozwiązanie szybkie i mało kosztowne. Wyeliminowanie problemu polega na eliminacji samych śmieci. Dbajcie o regularne ich wywożenie, natomiast zbierane systematycznie, niewielkie ilości wkładajcie do ładnie wyglądających pojemników. Może to być taka stara metalowa skrzynia na kółkach, którą widzicie wyżej lub można ozdobić własnoręcznie tę, którą dostaliście do użytku od gminy. Pomalujcie ją w kolorach najbardziej pasujących do stylu Waszego ogrodu. Niekoniecznie musi to być poważna aranżacja. To element, który zamiast szpecić może stać się zabawnym rekwizytem dającym upust twórczości i wyobraźni, na przykład naszym dzieciom.