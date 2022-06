W ten sposób można zaprojektować swój wymarzony dom

Postarajcie się określić potrzeby domowników, a co za tym idzie rodzaj i liczbę pomieszczeń wraz z metrażem. Pomyślcie też o tym, co Wam się podoba, a co w żadnym wypadku nie wchodzi w grę. Jeśli potrzebujecie osobnego pomieszczenia do przyjmowania klientów – pewnego rodzaju biura – warto tę informację mieć na uwadze już we wstępnym etapie. Jeśli mieszkacie z osobą starszą warto również pomyśleć o sypialni usytuowanej na parterze. Układ pomieszczeń w domu powinien być dopasowany do potrzeb i stylu życia domowników. Zupełnie inne będą potrzeby wielopokoleniowej rodziny, która uwielbia zasiadać przy dużym stole w jasnym salonie, a zupełnie inne pary młodych ludzi, którzy skupiają się na pracy, a dom traktują jako wysmakowaną oazę weekendowego odpoczynku i relaksu. Projektując wymarzony dom pobawcie się w artystę. Nawet jeśli nie jesteś Picassem śmiało rysuj i szkicuj aby wylać na papier swoje marzenia.