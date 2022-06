Wanna i prysznic? 7 rzeczy, które należy rozważyć przed decyzją!

Każdy z nas wie, jak kończy się branie prysznica bez zasłony lub parawanu – część podłogi tuż przy prysznicu jest po prostu mokra – powstaje ogromna kałuża. Aby tego uniknąć mamy do dyspozycji parawany i zasłony, które mogą być stałą częścią kabiny prysznicowej, mowa tutaj o przesuwanych drzwiach, lub specjalnie na tę sposobność wykonanym dodatkiem do wnętrza. Do wyboru mamy najpopularniejsze szklane szyby i wiszące zasłony, które są coraz rzadziej spotykane, a to przez ich niską wydajność. Szczególnie w małych prysznicach stają się niewygodne w użyciu – przylepiają się do ciała, jeśli dobrze ich nie zasuniemy to woda i tak wydostanie się poza brodzik. O wiele częściej spotykanym rozwiązaniem są szklane parawany, które mogą być ruchome, w postaci przesuwanych lub otwieranych drzwi lub stałe – tak jak ten widoczny na zdjęciu. Gwarantują nam to, że zawsze ochronią łazienkę przed powstaniem kałuży, ale niestety musimy je często myć, aby wyglądały dobrze.