Biel, drewno i geometria!

Gdy zapada zmrok, a wewnątrz zapalają się światła, bryła biała bryła budynku prezentuje się spektakularnie na tle szarego osiedla. Powiedzieć, że się wyróżnia, to powiedzieć za mało! Nowoczesny projekt przyciąga wszystkie spojrzenia, lśni świeżością otoczony nieciekawymi, typowymi budynkami. Patrząc na niego utwierdzamy się w przekonaniu, że ryzykowne decyzje często okazują się najlepsze! Ponieważ mamy do czynienia z funkcjonalną budowlą, z tej perspektywy możemy rozpoznać, jakie przestrzenie odpowiadają zewnętrznym murom. Panoramiczne okno to oczywiście jadalnia z salonem, wcięcie na tyłach bryły to przestronny taras odpowiadający łazience, a na górze, po lewej, widzimy przeszklenie ściany najwyżej usytuowanego tarasu.