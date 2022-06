Niskobudżetowe sztuczki, aby poprawić wygląd małej kuchni!

Każdy z nas, w swojej prywatnej przestrzeni posiada różnorodne książki, począwszy od książek kulinarnych, które jeszcze do niedawna stanowiły podstawę każdej kuchni oraz szanującej się gospodyni domowej, dziś wyparte przez internet i inne źródła, po książki fantasy, kryminalne czy romanse. W twarde lub miękkiej oprawie, jednokolorowe lub wielobarwne, o różnym formacie, zawsze stanowią ciekawą dekorację każdej przestrzeni, nie tylko kuchni. Dysponując ograniczonym metrażem, powinniśmy bardzo mądrze zorganizować każdy centymetr kwadratowy, tak aby został w stu procentach funkcjonalnie zagospodarowany. Książki to element dekoracji, który w każdej chwili możemy zdemontować i przenieść do innej lokalizacji. W ten sposób nie zagracamy sobie przestrzeni oraz umożliwiamy swobodną i komfortową pracę o każdej porze. Co więcej wyeksponowanie unikalnych, ciekawych książek kulinarnych, które już posiadamy nic nas nie kosztuje, a w oryginalny sposób uatrakcyjnia wnętrze kuchni.