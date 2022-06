Spełnione marzenie działkowca!

W prowadzeniu harmonijnego życia niezbędny jest kontakt z naturą. Możemy spędzać czas w przydomowym ogródku, chodzić na częste spacery do parku, organizować weekendowe wyjazdy w góry lub nad morze, wypełnić nasze wnętrza roślinami doniczkowymi… lub posiadać ogródek działkowy. Dzisiejszy Katalog Inspiracji dedykujemy właśnie działkowcom! Pierwszy ROD, czyli Rodzinny Ogród Działkowy, powstał w Polsce już w 1897 roku w Grudziądzu. Ponad sto lat później wciąż cieszą się one niezwykłą popularnością wśród miłośników ogrodnictwa i rekreacji na świeżym powietrzu, którzy przeważnie na co dzień mieszkają w centrach miast lub budynkach z wielkiej płyty.

Po inspiracje dla działkowców wybierzemy się dzisiaj aż do… Japonii! Tamtejsi architekci całkowicie przeobrazili zagraconą altanę, która teraz stała się doskonałym miejscem do wypoczynku.