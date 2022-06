Magiczna moc kolorów według Feng Shui

Kolor w naszej przestrzeni prywatnej ma olbrzymie znaczenie. Przede wszystkim definiuje nasze samopoczucie, wpływa na nas pozytywnie lub negatywnie. W zależności od tego jaki odcień wykorzystaliśmy we wnętrzu oraz w jakim stopniu intensywności, możemy liczyć się z dobrym bądź złym oddziaływaniem na naszą psychikę. Wykorzystując odpowiedni odcień w pomieszczeniu możemy również sprawić, że będzie się ono prezentowało bardziej przestronnie. Kolor to olbrzymia moc! W dzisiejszym artykule postaramy się zdefiniować w jaki sposób barwy wpływają na nas oraz jakie mają znaczenie w aranżacjach mieszkań według Feng Shui.

Feng Shui jest starożytną sztuką aranżacji wnętrz, pochodzącą z Chin. Jego głównym założeniem jest przekonanie, że świat wypełnia energia chi, natomiast my musimy dążyć do tego, aby tę energię zatrzymać oraz w jak największym stopniu pozyskać. Energia chi, w dużym uproszczeniu, to siła życiowa, a więc jest ona nam niezwykle potrzebna do prawidłowego funkcjonowania. Aby mogła ona swobodnie krążyć po naszym mieszkaniu, jego aranżacja, dobór mebli, dodatków oraz różnego rodzaju akcesoriów, powinna być odpowiednio rozplanowana tak by zapewnić swobodny przepływ, zapewniając mieszkańcom dobre samopoczucie oraz pomyślność. Jeżeli chcecie się dowiedzieć jakie kolory najlepiej wykorzystać w swojej przestrzeni oraz jakie mają znaczenie, zapraszamy Was do zapoznania się z dalszą częścią artykułu.