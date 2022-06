Spraw, by twój dom w stylu vintage miał aurę i klasę!

Vintage, czyli oznaczające z języka angielskiego zabytkowy , albo rocznik (w odniesieniu do wina), bezpośrednio tworzy przed nami mapę wyobrażeń na temat tego określenia. Vintage, to wszystko, co przetrwało próbę czasu, co unikatowe i charakterystyczne dla poprzednich epok. Meble i dodatki w stylu vintage potrafią stworzyć wnętrze, które przeniesie nas do chociażby lat 60. ubiegłego wieku, dzięki czemu będziemy mogli poczuć chociaż namiastkę tamtych dni! Styl vintage jest idealny dla tych z Was, którzy mogą określić się mianem poszukiwaczy lub kolekcjonerów. Odnalezienie autentycznych perełek z konkretnej dekady może w końcu stanowić nie lada wyzwanie! Gdzie szukać? Najlepiej na targach staroci, na strychach w domach rodzinnych, ale także na aukcjach internetowych. Co więcej, jeżeli dany mebel jest stosunkowo zniszczony, warto zastanowić się, czy można go jakoś przerobić – chociażby poprzez zmianę tapicerki, bądź poprzez powtórne pomalowanie. Kolekcjonowanie rzeczy w stylu vintage to świetna zabawa!