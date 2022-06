6 nawyków, które trzeba mieć, by utrzymać dom w czystości!

Mieszkanie samo się nie posprząta, musimy to zrobić własnymi rękami, w wolnym czasie, dlatego najlepiej dla nas oraz pozostałych domowników jeśli jak najwcześniej wyrobimy w sobie nawyk sprzątania na bieżąco! Nauczmy się robić wszystko od A do Z. Skupiajmy się na zadaniu sprzątania, tak samo jak na wykonywanej pracy zawodowej, ponieważ porządki w domu to także obowiązek dnia codziennego, który musimy realizować. Dobrą motywacją do tej pracy może być wprowadzenie do mieszkania naturalnych dekoracji – roślin, które wymagają systematycznej pielęgnacji. Ścielmy łóżko od razu po wstaniu, a będzie to dobry początek dnia. Pracujmy nad sobą i zwalczajmy lenistwo poprzez okresowe, sezonowe segregacje, które przewietrzą nasze przeładowane szuflady z niepotrzebnych rzeczy. Porządki w domu mogą być bardzo satysfakcjonujące, dlatego warto nauczyć się żyć zorganizowanie!

Powyższa piękna sypialnia realizacji Artema Pracownia Architektury Wnętrz.