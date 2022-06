Czy tapeta w łazience to dobry pomysł?

Wodoodporne tapety to przede wszystkim funkcjonalność! W pomieszczeniach takich jak kuchnia czy łazienka panują bardzo trudne warunki, ciągła wilgotność oraz wysoka temperatura sprawiają, że jednak częściej decydujemy się na tradycyjną formę wykończenia wnętrza, aniżeli nowoczesne zastosowania. To wszystko wynika z braku podstawowej wiedzy. Tapety wykonane z włókna szklanego są wodoodporne oraz wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. Można zatem śmiało je szorować z różnego rodzaju zabrudzeń, bez zastanawiania się czy nasza ozdobna nawierzchnia wytrzyma taką próbę. Przestrzegamy Was jednak przed przemyślanymi decyzjami, bowiem tapety z włókna szklanego bardzo trudno usunąć ze ściany. Jeżeli pragniecie zmiany to proponujemy Wam przemalować ją na wybrany kolor. Dzięki temu odświeżycie wnętrze i nadacie mu świeżego wyglądu. W łazience powyżej wykorzystano jasnoszarą tapetę z włókna szklanego włoskiej marki Tecnografica, którą możecie zakupić za pośrednictwem firmy Bandit Design.