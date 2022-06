Nowoczesny dom jak z podręcznika!

Nie jest to w zasadzie garaż, ale zadaszone miejsce do parkowania. Stworzono je dzięki wysunięciu do przodu części dachowej, która kreuje praktyczne schronienie dla dwóch aut. Podjazd wysypano żwirem, otaczającym betonowe koła- estetyczne nawiązanie do otworów w zadaszeniu. Klimatyczne oświetlenie dopełnia całość, potęgując pozytywne wrażenie.