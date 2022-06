Co trzeba zachować dla modnej kuchni w stylu vintage?

Styl vintage to różnorodność kolorów. Większości z nas kojarzy się on z ciemnobrązowymi, masywnymi meblami, które bardzo często możemy spotkać u naszych dziadków, jednak vintage to nie tylko gabarytowe wyposażenie. To eksplozja kolorów, barw o różnych odcieniach, które wnoszą do naszego wnętrza mnóstwo pozytywnej energii, żywiołowości i optymistycznego spojrzenia na świat. Urządzenie kuchni w tej stylistyce odnosi się do regionalnych wzorów, kojarzonych z polską wsią z początku lat 80-tych. Bardzo często wykorzystywano wzorzyste, wielobarwne płytki na podłodze lub ścianie podkreślając tym samym wyrazisty i niepowtarzalny charakter kuchni. Jest to rozwiązanie dla osób, które kochają soczyste kolory i nie wyobrażają sobie ponurych, szarych przestrzeni, które miały by tworzyć ich codzienne otoczenie.