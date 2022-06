Perła minimalizmu!

Kuchnię wpisano w otwartą strefę dzienną. Zlokalizowano ją nieco w rogu, gdzie nie zajmuje dużo miejsca, co nie oznacza jednak, że jest niepraktyczna czy niewygodna w użytkowaniu. Biała zabudowa oddziela kuchnię od strefy wypoczynkowej, pełniąc jednocześnie rolę powierzchni do przygotowywania potraw, jak i miejsca na przechowywanie. Pomieszczenie to wykończono drewnem, które przełamuje monotonię bieli i czyni kuchnię przytulniejszą.