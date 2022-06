6 rzeczy do rozważenia przed zakupem prysznicowych zasłon!

W takich łazienkach, jak ta widoczna na zdjęciu, gdzie prysznic jest idealnie wkomponowany we wnękę, najlepiej sprawdzają się rozsuwana szklana przesłona , ponieważ nie będziemy musieli martwić się zachlapaniem przy ich otwieraniu na zewnątrz, a mamy wystarczająco miejsca, żeby je na siebie nałożyć. Oprócz tego uzyskujemy możliwie jak najwięcej naturalnego światła we wnętrzu, a to poprzez duże okno i przezroczystą gładką szybę oddzielającą prysznic od reszty łazienki.