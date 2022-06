Małe zmiany na ścianie w kuchni!

Odpowiednio szeroki blat jest czymś, co powinno się znaleźć w każdej kuchni. Pod ścianą możemy ustawić wszystko to, czego będziemy używać – mogą to być dodatki lub np. deska, czy zestaw noży. Ściany w kuchni przez styczność z wysoką wilgotnością powietrza, tłuszczem i innego rodzaju zabrudzeniami są wystawione na niezłą próbę. W przypadku ścian w kuchni, bardzo dobrze sprawdzają się farby poliuretanowe, które składają się z dwóch komponentów wymagających wymieszania tuż przed malowaniem. W efekcie otrzymujemy matową powierzchnię, która jest odporna na szorowanie. Możemy też właśnie tuż przy blacie na którym przygotowujemy posiłek, zamontować panel ścienny, który jest wybierany przede wszystkim ze względu na wygodę – można go szybko i łatwo dodać do naszej aranżacji, nie jest to tak uciążliwe jak układanie kafelkowej mozaiki. Zazwyczaj panele ścienne można po prostu przykleić do ściany. Stanowią duże płyty, które możemy w prosty sposób zamontować, jak też wyczyścić. Właśnie dlatego często są spotykane w kuchni, w miejscach w których ściana jest narażona na kontakt z tłuszczem i innymi zanieczyszczeniami, które mogą powstać podczas gotowania.