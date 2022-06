Drewno niejedno ma imię!

Niedaleko Berlina znajduje się piękny, spokojny zakątek, w którym to nasi architekci z CARLOS ZWICK ARCHITEKTEN postanowili zrealizować swój niesamowity projekt domu. Bliskość parku to zdecydowany atut tej dzielnicy, który zaspokaja potrzeby mieszkańców związane z dostępem do natury. Nasi specjaliści wykazali się wielkimi umiejętnościami do których można zaliczyć między innymi dbałość o szczegóły oraz niesamowitą precyzję. Cały dom wygląda naprawdę zachwycająco! Zdecydowanie jest to przestrzeń, w której chce się zamieszkać. Przyjrzyjcie się uważnie pracy naszych specjalistów i zainspirujcie ich pomysłami we własnym domu. Na pewno nie będziecie tego żałować.