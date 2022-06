Biały jako główny kolor w Twoim domu

Tak naprawdę zawsze będzie pasować, ponieważ łatwo można zmienić uzyskany efekt przez dodanie kolorowych dekoracji. Jeżeli poszukujemy bazy do stylizacji, to białe meble do salonu będą się świetnie sprawdzać w tej roli. Często nie tylko są one podstawą dla całej aranżacji, ale również tworzą wyjątkowy, lekki wyraz. Jeżeli białe meble do salonu w stylu nowoczesnym lub klasycznym wydaniu nie spełniają waszych oczekiwań, ale biel jest tym kolorem, który sprawdzi się we wnętrzu, to może meble z duszą? Właśnie taki jest styl shabby chic, który polega na celowym postarzaniu mebli, zazwyczaj są one pokrywane białą farbą i przecierane. Takie meble są mile widziane również w salonie.