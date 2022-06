Gałęzie, pnie, kora… Niewiarygodne pomysły na eko aranżacje wnętrz!

Żyć w harmonii z naturą – kto tego nie chce? Jest wiele sposobów, by zaprosić ją do naszych wnętrz, nawet jeśli mieszkamy w centrum miasta! Pierwsze rozwiązanie, które przychodzi nam na myśl, to oczywiście wprowadzenie do naszych aranżacji żywych roślin. Swoją zielenią, kolorowymi pękami kwiatów i intensywnym zapachem wprowadzają spokojną, relaksującą atmosferę, a nawet odczuwalnie bardziej świeże powietrze. Rośliny wymagają jednak wiele zaangażowania, dlatego różnie chętnie sięgamy po naturalne materiały, takie jak kamień czy drewno. Ponieważ są one przetworzone, nie zapewniają poczucia bezpośredniego obcowania z naturą.

Ciekawym wyjściem będzie wprowadzenie do naszych wnętrz mebli i dekoracji z martwych drzew, których oryginalne formy zostały zachowane. Gałęzie, pnie, plastry, korzenie, kora… gdy znajdą się w naszych pomieszczeniach, to nagle poczujemy się jak w lesie, a przynajmniej jak we wnętrzu leśniczówki, stylowej oczywiście.

Wbrew pozorom takie elementy nadają się nie tylko do aranżacji w stylu rustykalnym, o czym zaraz się przekonamy…