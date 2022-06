Papierowe dekoracje, które odmienią każde wnętrze!

Kiedy myślimy o materiałach wykorzystywanych w we współczesnych wnętrzach przychodzi nam na myśl szkło, stal, beton, drewno, kamień czy cegła. O tak delikatnym materiale jak papier raczej nie pomyślimy, a przecież i on obecny jest w naszych domach i mieszkaniach, chociażby pod postacią tapet czy kloszy na lampy. Dzisiaj to właśnie papierowi poświęcimy nieco więcej uwagi, a mianowicie zastanowimy się, jakie dekoracje możemy z niego wykonać oraz które warto zakupić, aby wystrój naszego domowego gniazdka był jedyny w swoim rodzaju! Jeśli do tej pory papierowe dekoracje kojarzyliście jedynie z rysunkami czy wycinankami Waszych dzieci, to po lekturze tego Katalogu Inspiracji będzie musieli diametralnie zmienić zdanie!

Jesteście ciekawi, jakie papierowe cuda wykonują projektanci homify? Gwarantujemy, że będziecie zaskoczeni!