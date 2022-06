Rustykalny dom-marzenie!

Dom, który zaprezentujemy Wam dzisiaj, to prawdziwa architektoniczna perełka! Zachwycił Was, gdy wspomnieliśmy o nim w artykule TOP 6 – współcześni architekci, którzy Was zaskoczą! Nie mamy wątpliwości, że projekt studia Reitsema & Partners Architecten zasługuje na więcej uwagi, z przyjemnością więc poświęcimy mu tym razem cały Katalog Inspiracji. Ta wyjątkowa konstrukcja znajduje się w Holandii, a dokładnie w miejscowości Epse, pośród malowniczych lasów Gelderland. Nawet jeśli te nazwy nic Wam nie mówią, to ich baśniowe brzmienie jest doskonałym wprowadzeniem do czekającego nas spaceru po domu, który sam wydaje się wyjęty z uwspółcześnionej wersji jednego z dzieł braci Grimm.

Zaciekawieni? Czas przenieść się do Holandii…