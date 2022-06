Gdyńskie mieszkanie z duszą!

Od zakupu mieszkania do momentu właściwego zamieszkania w nim może minąć trochę czasu, zwłaszcza, jeśli nasz lokal jest w stanie surowym. Chociaż najpewniej nie możemy się doczekać momentu przeprowadzki, tak nie powinniśmy go przyspieszać, gdy nie ponagla nas konieczność. Dlaczego? Raz źle zaaranżowaną przestrzeń może trudno być potem przemeblować. Dobre rozmieszczenie pomieszczeń oraz ich przytulny wystrój mogą całkowicie odmienić nasze codzienne życie, a przecież tego właśnie oczekujemy od nowego gniazdka! Jeśli sami nie czujemy się na siłach, by nad wszystkim się zastanawiać, powinniśmy rozważyć zatrudnienie profesjonalisty: architekta, projektanta lub dekoratora wnętrz. Co nam to da? Chociażby tak wspaniały efekt końcowy jak w przypadku zachwycającego mieszkania w Gdyni… Za projekt odpowiadają tym razem architekci z gdańskiego studia em².

Przenieśmy się na północ Polski i poznajmy go bliżej!