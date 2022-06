6 mądrych sposobów na wpisanie telewizora do wnętrza!

Ustalenie w jaki sposób i w jakim miejscu chcemy umieścić telewizor w pokoju, paradoksalnie może podlegać dłuższym dyskusjom. Oczywiście pierwsza myśl jaka przychodzi do głowy to wyeksponowanie go na głównej, największej ścianie w pomieszczeniu. Jednak warto przemyśleć to zagadnienie kompleksowo, by nie tworzyć z miejsca do relaksu, głośnego pokoju telewizyjnego; gier i zabaw multimedialnych, które odwracają uwagę domowników od alternatywnego, zdrowszego spędzania wolnego czasu.

Szczęśliwie, dzięki nowym technologiom, istnieje teraz wiele sposobów zintegrowania tego urządzenia w pokoju dziennym, które można ukryć w szafce, powiesić lub wpisać do wnętrza innymi, dyskretnymi sposobami. Mimo wszystko każdemu pasuje coś innego. Jedni chcą mieć duży telewizor na ścianie, który przyciąga uwagę z najdalszego zakątka pokoju, inni wolą mniejszy, na pustym białym tle, który tak bardzo nie przytłacza wnętrza swoją obecnością. Oto co najmniej sześć pomysłów na ustawienie telewizora w odpowiedni dla każdego sposób, w różnych wnętrzach.

