W ten sposób odnowisz swoją starą łazienkę

Niektórzy producenci farb oferują preparaty do malowania glazury i terakoty. Są to farby epoksydowe, w cenie ok. 60 zł za litr. Taką ilością da się pomalować 5-8 metrów kwadratowych płytek. Kafle trzeba najpierw umyć, przetrzeć denaturatem, pomalować gruntem, a następnie wybraną farbą. Często wystarcza jedna warstwa, jednak dwukrotne pomalowanie daje trwalszą powłokę. Ta metoda nadaje się tylko do płytek ściennych. Nie sprawdzi się w wypadku podłogi – warstwa emalii nie będzie na tyle odporna na ścieranie aby można ją było aż tak mocno eksploatować. Farby do glazury mogą Wam także posłużyć do przemalowania nieciekawych i niemodnych dekorów. Często taka niewielka ingerencja wniesie sporą korzyść wizualną. Jeśli macie gładką glazurę i nie chcecie zmieniać jej koloru, możecie kilka płytek ozdobić naklejkami samoprzylepnymi, które całkowicie odmienią wygląd wnętrza.