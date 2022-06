Prysznic bez brodzika w 17 aranżacjach!

Prysznic bez brodzika jest w tym momencie jednym z najmodniejszych rozwiązań w łazience. Brak brodzika powoduje, że przestrzeń tą należy we właściwy sposób przygotować. W jaki sposób należy to zrobić? Na szczęście w niezbyt skomplikowany. Najważniejsze jest dopilnowanie tego, aby podczas kładzenia warstw podłogowych zachować spadek poziomu, który spowoduje, że woda będzie podążała się we właściwym kierunku – a więc ku zamontowanemu w podłodze odpływowi. Rodzaje, wielkości i różne formy odpływów spotkamy w sklepach lub salonach wyposażenia łazienkowego w na prawdę dużej gamie dostępnych produktów. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na dodatkowe elementy, które są załączane do zestawu i nie pominąć przy instalacji żadnego z nich. Ważna jest również dodatkowa izolacja, która zabezpiecza warstwy podłogowe w tym wrażliwym miejscu. Prysznic bez brodzika wymaga również montowania deszczownicy oraz armatury łazienkowej bezpośrednio w ścianach – jest to kolejny ważny aspekt, o którym należy pamiętać już na etapie planowania.

My jednak chcemy pokazać Wam jak pięknie prysznic bez brodzika może wyglądać, w jaki sposób może dekorować przestrzeń i jaki efekt dzięki niemu możemy we wnętrzu osiągnąć.