7 rzeczy, które należy unikać podczas zakładania akwarium

Zwyczajna woda, która leci z kranu w kuchni lub łazience nie daje się do stosowania w akwarium. Wodę wodociągową dezynfekowaną związkami chloru, przed wlaniem do akwarium należy uzdatnić. W tym celu można zastosować preparat akwarystyczny Antychlor, który szybko neutralizuje trujący, niebezpieczny dla ryb akwariowych chlor. Antychlor jest szczególnie przydatny, gdy istnieje potrzeba szybkiego wpuszczenia ryb do akwarium ze świeżą wodą wodociągową. Po jego wlaniu do zbiornika należy silne napowietrzać wodę oraz podnieść jej temperaturę do wymaganej dla danego gatunku ryb. Inną metodą, która pozwala usunąć z wody chlor, jest pozostawienie jej na dobę w naczyniu np. w plastikowym wiaderku lub specjalnie do tego celu przeznaczonym akwarium.

