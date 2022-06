Salonowe zasady, które śmiało możecie złamać

Prawie każdy człowiek potrzebuje kontaktu z naturą, bliskości roślin, kwitów, wody, kamieni czy piasku. Odpowiedzią na to jest ekologiczny styl życia, który stał się pewnym trendem i objął wiele dziedzin codzienności, w tym architekturę wnętrz. Ekotrend w aranżacji przestrzeni to tworzenie miejsc przyjaznych naturze, to projekty wyrażające troskę o środowisko, to umiejętne wykorzystanie materiałów z odzysku i ukłon w stronę piękna przyrody, która jest niewyczerpanym źródłem inspiracji. A co ciekawe, wcale nie musicie posiadać wielu roślin aby wasz salon był blisko natury. Ekologiczne wnętrza są skromne, nie epatują krzykliwą kolorystyką, lecz nawiązują do naturalnych kolorów ziemi. Pięknie sprawdzą się w nim złamane biele, szarości, piaskowe beże, czy różne odcienie brązów czy brudnych róży. Postawcie na naturalne drewniane podłogi, blaty stołów, meble, belki sufitowe.Zrezygnujcie natomiast z jakiejkolwiek postaci plastiku i tkanin syntetycznych. Zastąpcie je wikliną, kamieniem, rattanem, jutą oraz innymi materiałami naturalnymi takimi jak płótno lniane i bawełna.