Wnętrza inspirowane naturą

Naturalne stylizacje wnętrz niezmiennie od samego początku wyznają zasadę, mniej znaczy więcej. Tak, więc nie liczy się ilość nagromadzonych dodatków, zestawionych w ciekawy sposób, ale jakość naszych niepowtarzalnych ozdób. Bardzo ważne jest, aby stylem i formą wykonania nawiązywały do naturalnych, zgodnych z ekologicznym trybem życia dodatków. Co to oznacza? Wyrzekamy się sztucznych, plastikowych materiałów, wielu warstw lakieru, farb itp. Liczy się możliwie jak najbardziej naturalny efekt. Styl ten jest o tyle łatwy i prosty, ponieważ różnego rodzaju ozdoby, dodatki oraz meble, możemy wykonać sami. Im więcej elementów typu DIY (ang. Do It Yourself – Zrób to sam) tym bardziej oryginalnie i unikalnie prezentuje się nasze mieszkanie.