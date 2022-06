Willa z… betonu?

Jak połączyć współczesność z tradycją? Odpowiedzi na to pytanie jest tyle, ilu architektów, którym się je zada! Każdy z nich może zaproponować nam inne rozwiązanie, a każde z nich może zachwycić nas w zupełnie odmienny sposób. W dzisiejszym wirtualnym spacerze chcemy zabrać Was do Argentyny, gdzie czeka na nas wyjątkowa rezydencja. Klasyczne formy zostały przez architektów ze studia Aulet Yaregui Arquitectos zinterpretowane z pomocą betonu. Ten materiał wykorzystywany jest obecnie niezwykle często. Jego surowość a zarazem naturalność, nieregularna faktura sprawiają, że sprawdza się on doskonale zarówno w projektach budynków jak i w wystroju wnętrz.

Jak poradzi sobie z argentyńską klasyką? Zaraz się przekonamy…