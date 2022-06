Naturalne pieńki drzew – jak ich użyć w domu?

Jeśli mowa o pniu to idąc wyżej i szerzej pomyślmy o gałęziach! Oto jaką wyjątkową propozycję dla Was znaleźliśmy. Jest to idealny przykład pracy własnych rąk – Do It Yourself. Niesamowita lampa ze stoliczkiem spełnia swoją funkcję podwójnie. Jest to niewątpliwie duża dawka inspiracji dla zapalonych majsterkowiczów, którzy uwielbiają tworzyć coś z niczego do własnych wnętrz!

Bardzo popularne są teraz tapety przedstawiające konary drzew. Najczęściej pojawiają się w stylu skandynawskim. Możecie takie zobaczyć w Katalogu Inspiracji Sypialnia w stylu skandynawskim – aranżacje dla Ciebie!