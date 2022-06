Niewielki dom z wielkim potencjałem!

Kluczem do budowania na malej działce jest wznoszenie budynków w pionie, tworząc domy kilkukondygnacyjne. Tym samym przestrzeń mieszkaniowa nie traci na metrażu, pomimo niewielkiej szerokości budynku. Ten dom to doskonały przykład typowej azjatyckiej architektury. Wzniesiono go w duchu minimalizmu, redukując liczbę materiałów i zdobień na fasadzie. Śnieżnobiała elewacja pięknie komponuje się z drewnianym wejściem. Niewielka liczba okien z tej strony budynku czyni go niedostępnym i odizolowanym, gwarantując mieszkańcom najwyższy poziom intymności.