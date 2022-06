86 m² dom, który podbije Twoje serce

Udajcie się dziś z nami w podróż do Brazylii, do jedynego w swoim rodzaju domu. Możemy zagwarantować, że takiego budynku jeszcze nie oglądaliście. Dzięki niezwykłemu kształtowi, innowacyjnemu użyciu materiałów oraz dekoracyjnej elewacji zaliczyć go można do grona najbardziej niekonwencjonalnych budynków, które kiedykolwiek prezentowaliśmy na homify. Zaintrygowani? Obejrzyjcie z nami cały projekt!