Przedpokój jako wizytówka – niech rozkwita w nim zieleń!

Ciekawy sposób na ożywienie i uatrakcyjnienie ciemnego, ponurego korytarza? Wiszące rośliny zestawione z soczystym kolorem ściany. Paproć to idealna domowa roślina doniczkowa. Posiada niezwykle oryginalne kształty liści dzięki którym wnosi do pomieszczenia coś magicznego i egzotycznego jednocześnie. Lekko powiewające, delikatne liście dodają eklektyzmu i uroczego charakteru naszemu wnętrzu. Na pewno decydując się na paproć w przedpokoju nie pożałujemy swojej decyzji. Dodatkowym plusem tych roślin jest łatwa i prosta uprawa. Powinny rosnąć w lekko zaciemnionym miejscu, a więc korytarz idealnie się do tego nadaje, co więcej nie można wystawiać ich na bezpośredni kontakt z promieniami słonecznymi. Temperatura odpowiednia do uprawy to ok. 20 stopni. Aranżując paproć w donicy zawieszonej pod sufitem, dodajemy wnętrzu lekkości, subtelności i delikatności. Dzięki temu nasz przedpokój prezentuje się naturalnie, świeżo i awangardowo.