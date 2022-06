Jak zbudować idealny dom na małej działce?

Azjaci lubują się w minimalizmie, neutralnych kolorach i naturalnych materiałach. To właśnie one dominują we wnętrzu tego domu. Piękne drewniane podłogi doskonale komponują się ze śnieżnobiałymi ścianami. Wystrój jest zdecydowanie ograniczony, dzięki czemu osiągnięto wrażenie czystości i przestronności. Meble wbudowane zostały w ściany, nie zajmując niemal w ogóle miejsca, a oferując praktyczną przestrzeń do przechowywania. Po prawej stronie pomieszczenia znajduje się kuchnia.