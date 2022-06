Aranżacja salonu w sześciu krokach!

Kolor ścian to podstawa w każdym pomieszczeniu! W salonie jest on niezwykle ważny, ponieważ jest to miejsce, które powinno być komfortowe i ułatwiać domownikom relaks oraz reprezentatywne z racji na wszystkich odwiedzających gości. Najlepszym odcieniem, który można wybrać do tej strefy jest biel. To ona zapewnia, że cała przestrzeń emanuje ogromną świeżością! Ten jasny odcień stanowi również idealną bazę dla innych barw, które można wprowadzić w postaci wypoczynku, czy też ozdobnego dywanu. Co więcej biel sprawia, że każde pomieszczenie wydaje się być większe i przez to bardziej przestronne!