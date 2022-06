Nowe życie pięciu rezydencji!

Efekt prac biura architektonicznego Krampitz jest wręcz oszałamiający. Dawny, szary budynek teraz błyszczy w kolorze ochry, a to sprawia, że wygląda na bardzo przytulny i zachęca do wejścia do środka. Szarawe okładziny elewacji i okno w kształcie rombu to połączenie jedyne w swoim rodzaju! Zestawienie ze sobą różnych materiałów sprawiło, że obiekt nabrał nowoczesnego charakteru. Choć wejście boczne zostało zachowane, jego wygląd diametralnie się zmienił. To samo odnosi się również do okien. Szczególną uwagę przykuwają zwłaszcza te w narożnikach budynku.