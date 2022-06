Ciepłe czy zimne kolory – jaki kolor można użyć w jakim pomieszczeniu?

To tutaj mogą się wykazać właściciele domów uwielbiający kolor, intensywne barwy, ciekawe zestawienia i intrygujące ożywcze połączenia różnych odcieni. W pokoju dziecka wszystko jest dozwolone. Ale pamiętajcie, żeby podzielić przestrzeń na strefy i w miejscu przeznaczonym do spania uspokoić kolorystykę. To samo w miejscu do nauki gdzie potrzebne jest duże skupienie i brak rozpraszających uwagę przedmiotów. Najlepiej jeśli dostosujecie kolor do osobowości dziecka. Jak to zrobić dowiecie się czytając artykuł: Pokój dziecięcy – bo kolor ma znaczenie!