Chcesz wnętrza jak szef kuchni? 7 praktycznych porad!

Kuchnia niczym z katalogu to marzenie wielu osób. Mówi się, że jest to serce każdego domu i słusznie, bowiem w tej części mieszkania spożywamy posiłki w gronie najbliższej rodziny, omawiamy trudne i kłopotliwe sprawy oraz spędzamy wspólnie czas, ucząc nasze dzieci np. wykrajać pierniczki czy przygotowywać ciasto na naleśniki. To miejsce magiczne i szczególne, dlatego jego rozkład oraz rozplanowanie sprzętów kuchennych powinny być właściwie dostosowane do gospodarzy. Zapewne wydaje Wam się, że stworzenie projektu wymarzonej, ergonomicznej kuchni, to błaha sprawa, jednak w rzeczywistości jest to znacznie bardziej skomplikowane. Dziś chcielibyśmy pomóc Wam stworzyć kuchnię, której nie powstydziłby się szanowany szef kuchni. Pokażemy Wam jakie czynniki trzeba wziąć pod uwagę, aby ta przestrzeń stała się dla nas komfortowa i łatwa w codziennym użytkowaniu.

Na samym początku naszej przygody z aranżacją przestrzeni kuchennej powinniśmy dopasować zabudowę do wymiarów pomieszczenia. W tym przypadku olbrzymie znaczenie ma dokładność naszych pomiarów, bowiem od tego zależy idealne dopasowanie zabudowany oraz wykorzystanie w stu procentach potencjału tego wnętrza. Nawet niefunkcjonalne rogi da się w sposób praktyczny i wygodny zagospodarować, tak by tworzyły miejsce, np. do przechowywania przypraw czy słoików z makaronem. Nie spieszmy się, dajmy sobie chwilę na obmyślenie kreatywnych rozwiązań. Pośpiech jest niewskazany i może działać na naszą niekorzyść. Drugim ważnym czynnikiem jest dobranie głównego materiału, z którego będzie wykonana nasza kuchnia, a który jednocześnie będzie piękną ozdobą tej przestrzeni. Wybór jest naprawdę ogromny, spośród drewnianych frontów, możemy dodatkowo dobrać kolor nawierzchni, z połyskiem lub bez oraz styl. Całość powinna tworzyć przyjemną dla oka oraz komfortową kompozycję, w której będziemy czuli się naprawdę swobodnie.

Sprawdźcie co jeszcze powinniście wziąć pod uwagę aranżując pomieszczenie dla szefa kuchni!