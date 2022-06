Niezwykle udana metamorfoza starego mieszkania!

Równie zabałaganiona była kuchnia. Patrząc na to zdjęcie naprawdę ciężko zorientować się, z jakiego typu pomieszczeniem mamy do czynienia. Mnóstwo gratów, rupieci i po prostu najzwyklejszych śmieci poniewierało się na tym obszarze, czyniąc go niezdatnym do użytkowania.