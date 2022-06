Wąski dom, którego nie da się zapomnieć

Co mamy na myśli poprzez 'zaskakujący sposób'? Chociażby wewnętrzne okna! Dokąd zagląda czarny ptak, który wygląda dziwnie znajomo? Zaraz się o tym przekonamy, teraz zdradzimy jedynie tożsamość tej figurki. Jest to replika słynnej rzeźby ludowej z kolekcji małżeństwa Eamesów, czyli projektantów odpowiedzialnych za projekty wielu mebli uznawanych obecnie za klasykę nowoczesnego designu. Czarny ptak widniał na wielu fotografiach ich domu i stał się tak popularny, że sam znalazł sobie drogę do współczesnych wnętrz. Wracając do naszego budynku, na zdjęciu, w głębi widzimy mały taras drugiego piętra.