Świetne pomysły na przechowywanie butów!

Jeden mebel, który przywodzi nam na myśl wiele innych rzeczy. My zauważamy tu szczebelki podobne do tych z ławki w parku, a także bezwzględnie sanki do zjeżdżania na śniegu. Jest to piękny, designerski wytwór mebla do przedpokoju, wykonanego ze szlachetnych materiałów, czyli z drewna i skórzanych pasów, które scalają konstrukcję pokrywy pojemnika. Mebel ten jest z jednej strony sztywny, a z drugiej plastyczny dzięki temu, że szczebelki wieka są zamocowane na pasach tak, by mogły się zwinąć w rulon. Efekt połączenia dwóch różnych od siebie form to dowód na niezwykły kunszt projektanta.