Niesamowita metamorfoza czterech łazienek!

Łazienka, z racji tego, że spędzamy w niej stosunkowo niewiele czasu, uznawana jest zwykle za pomieszczenie mniej ważne od pozostałych. Najczęściej przeznacza się na nią małe, niefunkcjonalne i nieoryginalne przestrzenie. Jednak, patrząc na tę kwestię z drugiej strony, trzeba przyznać, że łazienka pełni istotną rolę w każdym domu, gdyż to właśnie przez jej próg przechodzimy co rano praktycznie zaraz po przebudzeniu się. Mając to na uwadze, nigdy nie powinniśmy szczędzić naszej łazience remontów i ulepszeń, lecz dawać jej kolejne szanse przy każdej możliwej okazji. Zadbana łazienka to najlepszy sposób na to, aby rozpoczynać dzień prawą nogą!

Poniżej przedstawiamy transformację czterech łazienek. W każdej z nich zmianie uległo coś innego. Jedną odświeżono malując nową farbą, w kolejnej zainstalowano nowe meble lub zreorganizowano przestrzeń. Nadszedł czas, aby odnowić łazienkę? Nie traćmy zatem ani minuty więcej! Jedziemy!