Czym się wyróżnia styl holenderski?

Aranżując mieszkanie najważniejszym czynnikiem jest jego funkcjonalność oraz komfort w użytkowaniu, dopiero później zastanawiamy się nad estetyką naszej przestrzeni. Oczywiście powinna ona spełniać nasze oczekiwania, potrzeby i być odwzorowaniem tego co lubimy i podziwiamy. Nie jest to łatwe zadanie, wymaga od nas poświęcenia, przeanalizowania wielu kwestii, a w ostatnim etapie podjęcia słusznej decyzji. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy nieco przybliżyć Wam styl holenderski. Czym tak naprawdę jest, ile wspólnego ma ze stylem skandynawskim i jak wyglądają mieszkania urządzone zgodnie z założeniami tej wyjątkowej koncepcji.

Czym tak naprawdę jest styl holenderski? Na pierwszy rzut oka przypomina chłodne, surowe wnętrze, jednak po chwili okazuje się, że utrzymany jest w naturalnym, przytulnym klimacie, w którym rządzą szarości, granaty oraz biel. Kolorowego akcentu również nie brakuje, bowiem styl holenderski bardzo bliski jest skandynawskiej koncepcji aranżacji wnętrz, która przepełniona jest różnorodnym wzornictwem, kolorystyką i fakturą. To samo dotyczy stylu holenderskiego, jednak w tym przypadku kolory muszą być nieco stonowane, bardziej utrzymane w pastelowych odcieniach, aniżeli jaskrawych, soczystych barwach. Styl ten reprezentuje kwintesencję holenderskiej tradycji oraz połączenie tego co modne i uniwersalne. Zatem nie pomylimy się, jeśli powiemy, że jest to ponadczasowa i elegancka klasyka z odrobiną szaleństwa i ekstrawagancji.

Chcielibyście wiedzieć, dlaczego warto urządzić mieszkanie w stylu holenderskim? Po pierwsze styl ten charakteryzuje się najwyższą jakością, trwałością oraz solidnością wykonania. Stawiając zatem na holenderski design, stawiamy na meble oraz dodatki, które przez długi czas będą nam służyły swoją prostotą, unikalnością oraz wysoką jakością wykonania. Po drugie, to esencja skandynawskiego minimalizmu w nowoczesnym wydaniu. Jeśli pragniecie wnętrza o oryginalnym, niebanalnym charakterze i nieco surowym wystroju, jednak bardzo przytulnego i ciepłego to styl holenderski powinien zagościć właśnie w Waszym mieszkaniu! Dodatkowym plusem holenderskiego designu jest uniwersalność, a co dokładnie to oznacza? Głównie możliwość wykorzystania tej wyjątkowej koncepcji w różnorodnych pomieszczeniach, począwszy od loftów, biur, po podmiejskie posiadłości czy apartamenty w sercu miasta. Jeśli cenisz umiłowanie do prostoty i niesztampowości, to wypróbuj właśnie holenderską aranżację wnętrz.