Zachwycający pokój dla małej księżniczki

Im więcej miejsca na dla przechowywania insygniów małej księżniczki tym lepiej. Niektóre meble, są podzielone w poziomie na trzy strefy – dolna to część dla najmniejszych dzieci. Tam warto umieścić zabawki czy książeczki ale nie ubranka czy ciężkie niebezpieczne przedmioty ponieważ jest duża szansa, że cała zawartość dolnej strefy wyląduje na podłodze. Strefa środkowa to część przeznaczona dla większych dzieci, powiedzmy 3-4 latka i więcej. Dzięki temu, że nie są to bardzo wysoko umieszczone półki, dziecko samo może sięgać np. po ubranka. Najwyższa część to miejsce dla rodzica – schowacie tam sezonowe ubrania czy rzadko używane zabawki a wasza królewna nie będzie miała do nich dostępu – chyba, że podsunie krzesło, co wydaje się dość prawdopodobne. Szafa nie musi być nudna – ta ze zdjęcia to projekt FAMM DESIGN. Fronty przypominają paryskie kamienice. Doskonały design docenią już najmłodsi odbiorcy.