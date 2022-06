Dom, który spełnia dziecięce marzenia!

Na otwartej przestrzeni strefy dziennej zlokalizowano obszary kuchni, jadalni i salonu. Na całej powierzchni podłogę wyłożono naturalnym drewnem, które wspaniale komponuje się z białymi ścianami. Wystrój jest ciekawą eklektyczną mieszanką stylów- elementy klasyczne łączą się z meblami i dodatkami o nowoczesnym charakterze. Dekoracje ograniczone są do minimum, gdyż naturalne drewno samo w sobie pięknie zdobi to wnętrze. Zarówno kolorystyka, jak i materiały wykończeniowe i tekstylia czynią to wnętrze subtelnym, delikatnym i niezwykle eleganckim.