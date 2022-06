Mieszkanie doskonale zaprojektowane!

Kiedy tylko deweloper oddaje w nasze ręce klucze do świeżo wybudowanego mieszkania, mamy ochotę od razu zabrać się za jego urządzanie! Jednak zwłaszcza wtedy, gdy zakupiliśmy lokal w stanie surowym, powinniśmy wziąć w ryzy nasz entuzjazm, żeby nie dopuścić do niekontrolowanych wydatków na niepotrzebne rzeczy lub meble niepasujące do naszego nowego gniazdka. Nie chcemy przecież zagracić go już na samym wstępie! Na tym etapie dobrym pomysłem będzie zatrudnienie architekta wnętrz. Ten profesjonalista może przygotować dla nas projekt wystroju mieszkania i zrealizować go dla nas bądź nie. Coraz więcej osób decyduje się na zakup samego projektu, który sukcesywnie wprowadza w życie według swoich możliwości finansowych. Zatrudnienie profesjonalisty będzie dla nas bezcenną lekcją na temat kształtowania przestrzeni. Pomoże nam on zaplanować nasze aranżacje tak, aby w pełni wykorzystać jej potencjał, by była ona jak najbardziej funkcjonalna. To inwestycja na długie lata, której z pewnością nie pożałujemy!

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji przyjrzymy się właśnie takiemu projektowi od studia ale design Grzegorz Grzywacz. Czeka nas wirtualny spacer po 60-ciu metrach kwadratowych mieszkania w Dąbrowie Górniczej. Te wnętrza nikogo nie pozostawią obojętnym…