6 sprzętów gospodarstwa domowego, których nie potrzebujesz. Wyjaśnimy dlaczego!

W sklepach wiele produktów spożywczych dostępnych jest w puszkach. Mowa tutaj głównie o konserwach mięsnych i rybnych, ale także owocach i różnych nadzieniach do ciast, takich jak mak czy masa kajmakowa. Niektóre z konserw są wyposażone w specjalne zawleczki ułatwiające otwarcie bez użycia otwieracza do puszek, jednak nie jest to do końca wygodne rozwiązanie. Często można się skaleczyć lub urwać zawleczkę, a puszka nadal pozostaje zamknięta. Do niedawna w takiej sytuacji pozostawało skorzystanie z ręcznego otwieracza do puszek – tak było przez wiele dziesięcioleci i rozwiązanie to wcale nie było złe czy nad wyraz skomplikowane. Odpowiedź na pytanie, czy warto kupić elektryczny otwieracz do konserw, zależy tak naprawdę od tego, jak często kupujecie produkty w puszkach. Jeśli goszczą w Waszej kuchni raz na jakiś czas to nie warto wydawać pieniędzy na kolejny zbędny gadżet – lepiej poświęcić chwilkę dłużej w sklepie i poszukać puszki z zawleczką do otwierania.