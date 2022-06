Niepozorny dom z odmienionym wnętrzem!

Zakup lub budowa domu to ogromna inwestycja, która przeważnie zostaje z nami na lata. Decyzja o jego sprzedaży jest niezwykle trudna, nawet jeśli z czasem przestał spełniać nasze oczekiwania. Dlatego też popularniejszym rozwiązaniem takiej sytuacji jest remont bądź przebudowa. Oddając nasze rodzinne gniazdko w ręce doświadczonych, utalentowanych profesjonalistów możemy mieć pewność, że przystosują je oni do naszych nowych potrzeb jednocześnie uwspółcześniając jego wygląd. Dzisiaj przyjrzymy się, jak takich transformacji dokonują architekci ze studia Huset w japońskiej Fukuoce. 30-letni dom jednorodzinny został przez nich poddany metamorfozie. Odświeżono jego wygląd na zewnątrz, jednak prawdziwa rewolucja dokonała się we wnętrzu! Teraz zamiast ciemnych ścian i ciężkich drewnianych dekoracji, które już dawno wyszły z mody, czekają na nas jasne pomieszczenia pełne naturalnego światła.

Jeśli zastanawiacie się właśnie czy warto remontować Wasz starzejący się dom, to ten projekt może stać się dla Was motywacją do zmian! Jesteście gotowi wybrać się w tę podróż?