Dekorowanie ścian bez użycia gwoździ

Jednym ze sposobów na stworzenie oszałamiającej dekoracji w swoim domu jest wykorzystanie satynowej wstążki. Przyczepcie ją do przedmiotu, który chcecie zawiesić na swojej ścianie i poprowadźcie ją na przykład przez część karnisza. Dzięki temu nie będziecie musieli robić jakichkolwiek dziur w swoich ścianach, a będą one ciekawie przyozdobione. Warto podkreślić, że takie wstążeczki można dostać w każdej pasmanterii i nie kosztują zbyt wiele, co pozwala na to, że jeżeli dany kolor Wam się znudzi, możecie bez problemów go zmienić!